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تموين القليوبية: تسليم 90 طن قمح حتى الآن فى بداية موسم الحصاد

الأحد، 21 أبريل 2019 01:00 ص
تموين القليوبية: تسليم 90 طن قمح حتى الآن فى بداية موسم الحصاد حصاد القمح
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد السيد الصباحى، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أن موسم استلام القمح بدأ فى 15 أبريل الجارى ويستمر لمدة 3 شهور، وتم استلام 90 طنا من القمح حتى الآن وتم تخزينها فى صوامع مسطرد بالقليوبية.

وقال "الصباحى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة لتصل إلى 212 ألف طن، بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة والتى تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن، مشيرا إلى أن أماكن استقبال القمح بالمحافظة لموسم 2019 هى "صوامع مسطرد، بنكرى الهدى، وشونة مطحن بنها، وصوامع بنها" التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية كجهة تسويقية، و"هنجر شبلنجة، وهنجر شبين القناطر، وهنجر كفر شكر، وشونة كفر سعد بحيرة" التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى كجهة تسويقية.

وأوضح "الصباحى"، أنه يوجد بكل موقع لجنة مشكلة برئاسة مندوب من مديرية التموين بالقليوبية، وعضوية مندوبين من الزراعة، والصادرات والقبانية، والشركة، والجهة المسوقة، وذلك طبقا لضوابط استلام القمح لموسم 2019، مضيفا أن موسم استلام القمح يبدأ فى 15 أبريل الجارى ولمدة 3 شهور، مشيرا إلى أنه فى حالة ملئ السعة التخزينية للصوامع والشون والهناجر بالمحافظة يتم الغلق قبل الموعد المقرر لانتهاء الموسم.


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