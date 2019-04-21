تموين الأقصر: التنسيق مع السلاسل التجارية لعمل تخفيضات 20 % فى شهر رمضان

الاقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه تم الانتهاء ممن افتتاح كافة معارض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بمدن ومراكز محافظة الأقصر، والذى من المقرر أن يستمر المعرض حتى نهاية شهر رمضان المبارك، موضحاً أن معرض "سوبر ماركت أهلاً رمضان" يهدف إلى توفير كل السلع الغذائية التى تحتاجها الأسر المصرية من لحوم ودواجن وأسماك وغيره، بتخفيضات تصل إلى 30% عن مثيلاتها بالأسواق بهدف السيطرة على الأسعار.

وأضاف الدكتور تامر صلاح لـ"اليوم السابع"، أنه تم التنسيق مع السلاسل التجارية الكبرى بمحافظة الأقصر، لعمل عروض على السلع الغذائية داخل محلاتهم بأسعار مخفضة، بما لا يقل عن 20%، وتم التنسيق مع فروع الشركة المصرية 2000 لتوفير جميع السلع الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان المبارك "سكر – أرز – شاى – زيوت - دقيق فاخر - مسلى صناعى" بالإضافة إلى الأرصدة الموجودة حالياً بالفروع.

وفى مدينة الطود صرح على القاضى مدير إدارة التموين بالطود، أنه يتم التواصل ما بين مديرية التموين بالاقصر ورئاسة مركز ومدينة الطود لمتابعة استعدادات المحافظة خلال شهر رمضان الكريم، مشيراً إلى أن هذه المعارض يتم تنفيذها بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والوحدات المحلية، والتى يتم من خلالها توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث تتراوح التخفيضات بين 15% و20% مقارنة بالأسعار المثيلة فى الأسواق لتخفيف ‏العبء عن المواطنين بأسعار مناسبة فى متناول جميع المواطنين.

وأضاف مدير تموين الطود، أنه تم إفتتاح معرض بقرية العديسات بحرى، للعام الثالث على التوالى والذى يشتمل على جميع السلع الغذائية الأساسية، لاسيما من الزيت والسمن اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة والزيت والسكر والبسبوسة والزبيب وجوز الهند وقمر الدين والأرز والفول والعدس، مشددًا على ضرورة وجود حملات يومية على الأسواق والمحلات التجارية، والتأكد من سلامة السلع المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية.