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الأحد، 21 أبريل 2019 03:49 م
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تركيان من بين القتلى فى تفجيرات سريلانكا

الأحد، 21 أبريل 2019 03:33 م
تركيان من بين القتلى فى تفجيرات سريلانكا سريلانكا
رويترز
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ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن اثنين من المواطنين الأتراك كانا ضمن أكثر من 200 شخص قتلوا فى انفجارات استهدفت 3 كنائس و4 فنادق فى سريلانكا اليوم الأحد.

وأضافت الوكالة أن المواطنين كانا مهندسين يعملان فى مشروع فى سريلانكا.


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