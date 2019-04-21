تركيان من بين القتلى فى تفجيرات سريلانكا

رويترز

ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن اثنين من المواطنين الأتراك كانا ضمن أكثر من 200 شخص قتلوا فى انفجارات استهدفت 3 كنائس و4 فنادق فى سريلانكا اليوم الأحد.

وأضافت الوكالة أن المواطنين كانا مهندسين يعملان فى مشروع فى سريلانكا.