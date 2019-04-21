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ترامب يخطأ على تويتر: تفجيرات سريلانكا أسقطت 138 مليون قتيل

الأحد، 21 أبريل 2019 01:14 م
ترامب يخطأ على تويتر: تفجيرات سريلانكا أسقطت 138 مليون قتيل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
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وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى خطأ فادح أثناء تقديمه تعازيه لسريلانكا بعد سلسلة التفجيرات التى استهدفت كنائس وفنادق تزامنا مع احتفال المسيحيين بعيد القيامة، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى. فبدلا من أن يقول أن التفجيرات قتلت 138 شخصا، قال 138 مليون شخص، الأمر الذى أثار حالة سخرية واستنكار من جانب بعض متابعيه على تويتر.
 
تغريدة ترامب
تغريدة ترامب
 
وقال ترامب فى تغريدة له على تويتر قبل قليل: "تعازينا القلبية من شعب الولايات المتحدة لشعب سريلانكا على الهجمات الإرهابية على الكنائس والفنادق التى قتلت على الأقل 138 مليون شخص (يقصد 138 شخص)، وأصابت 600 آخرين. ونحن على استعداد للمساعدة".
 
 
 
 وتساءل أغلب أصحاب التعليقات على تغريدة ترامب "138 مليون؟"!!، فيما نشر آخرون صور ساخرة من الرقم الكبير للغاية الذى كتبه الرئيس.
 
 

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