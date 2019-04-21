ترامب يخطأ على تويتر: تفجيرات سريلانكا أسقطت 138 مليون قتيل

كتبت ريم عبد الحميد

وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى خطأ فادح أثناء تقديمه تعازيه لسريلانكا بعد سلسلة التفجيرات التى استهدفت كنائس وفنادق تزامنا مع احتفال المسيحيين بعيد القيامة، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى. فبدلا من أن يقول أن التفجيرات قتلت 138 شخصا، قال 138 مليون شخص، الأمر الذى أثار حالة سخرية واستنكار من جانب بعض متابعيه على تويتر.



تغريدة ترامب

وقال ترامب فى تغريدة له على تويتر قبل قليل: "تعازينا القلبية من شعب الولايات المتحدة لشعب سريلانكا على الهجمات الإرهابية على الكنائس والفنادق التى قتلت على الأقل 138 مليون شخص (يقصد 138 شخص)، وأصابت 600 آخرين. ونحن على استعداد للمساعدة".

وتساءل أغلب أصحاب التعليقات على تغريدة ترامب "138 مليون؟"!!، فيما نشر آخرون صور ساخرة من الرقم الكبير للغاية الذى كتبه الرئيس.