تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات..و190 مليون جنيه قيمة التداول

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين وسط ضعف شديد فى السيولة، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 804.457 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 47.5 مليون ورقة مالية بقيمة 190.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 9.2 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.16%، والعرب على 10.85% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 24.55% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.44%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 19.9 مليون جنيه، 10.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 24.2 مليون جنيه، 181 ألف جنيه، 5.5 مليون جنيه، 717 ألف جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 14838 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 2302 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 18649 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 654 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1672 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 465 نقطة.

وارتفعت أسهم 23 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 88 شركة، ولم تتغير مستويات 52 شركة.