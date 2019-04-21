تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والرئيسى، فيما تراجع مؤشر السوق الأول.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% خاسرا عدد 5.46، نقطة ليغلق عند مستوى 5800.53 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.07% رابحاً عدد 4.2 نقطة ليغلق عند مستوى 6248.96 نقطة، فيما هبط مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.52% خاسراً عدد 25.78 نقطة ليغلق عند مستوى 4936.42 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 173.7 مليون سهم بقيمة 28.7 مليون دينار كويتى عبر 6162 صفقة.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.10%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.40%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.28%.

وجاء سهم "وطنية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.57%، تليه يوباك بنسبة 7.41%، ثم إيفا بنسبة 6.90%، فيما تصدر سهم "المنتجعات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 20.93% ثم قيوين بنسبة 9.83%، ثم أسس بنسبة 9.32%