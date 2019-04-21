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تأجيل محاكمة سعاد الخولى بتهمة غسيل الأموال لـ 25 مايو

الأحد، 21 أبريل 2019 04:05 م
تأجيل محاكمة سعاد الخولى بتهمة غسيل الأموال لـ 25 مايو محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الاسكندرية سابقا-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار الدكتور أسامة جامع، أولى جلسات محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا وأخصائية بشركة مصر للطيران فى اتهامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال وقيمتها 500 ألف جنيه، لجلسة 25مايو المقبل لحضورها من محبسها.
 
 
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد ومدحت فاروق.
 
 
وكان المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، حدد جلسة الغد لبدء محاكمة المتهمتين. 
 
وقرر المستشار محمد فودة المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية إحالة المتهمتين للمحاكمة لأنهما خلال الفترة من 22 يونيو 2017 وحتى 20 أغسطس 2017 ارتكبتا جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن أودعت الخولي الأموال فى حساب المتهمة الثانية في البنك بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.
 
وكشفت تحقيقات طاهر سبالة وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية أن نائب محافظ الإسكندرية سابقا قامت بالتحصل على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حي شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية وهي تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال ثم حررت المتهمة توكيلا للخولي للتصرف في الأموال.
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