بوسى شلبى: نعم لتعديلات الدستور.. وأطالب المصريين بالمشاركة فى الاستفتاء

رسالة دبى - أحمد يعقوب

قالت الإعلامية بوسى شلبى، إن التعديلات الدستورية تستهدف مستقبل أفضل للشعب المصرى، مطالبة المواطنين بالمشاركة فى الاستفتاء على الدستور، والتوجه إلى صناديق الاقتراع للمشاركة فى التصويت، مؤكدة أنها سوف تصوت بـ"نعم" للتعديلات الدستورية".

وأضافت الإعلامية بوسى شلبى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، فى مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشارك بالحضور فى إحدى الفعاليات الكبرى بحضور حشد كبير من الفنانين، إن الاستفتاء على الدستور يساهم فى دعم استقرار ومستقبل مصر فى ظل مشروعات قومية كبرى تنفذ فى كل القطاعات.

وبدأت أمس الأول الجمعة، عملية الاستفتاء على الدستور وذلك بتصويت المصريين بالخارج، وسط مشاركة كبيرة من الجاليات المصرية بمختلف دول العالم.