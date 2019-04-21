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بنك السودان المركزى يرفع سعر العملة إلى 45 جنيها للدولار

الأحد، 21 أبريل 2019 08:56 م
بنك السودان المركزى يرفع سعر العملة إلى 45 جنيها للدولار الجنيه السوادنى
رويترز
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قالت وكالة السودان للأنباء (سونا)، الرسمية، إن بنك السودان المركزى، رفع سعر العملة المحلية، اليوم، الأحد إلى 45 جنيها للدولار، مقارنة مع 47.5 جنيه للدولار في السابق.

وذكر البنك، أن هذا الإجراء يأتى "تزامنا مع الهبوط الحاد لأسعار الدولار فى الأسواق الموازية"، بحسب الوكالة.

كانت السعودية والإمارات العربية المتحدة قالتا اليوم، الأحد إنهما وافقتا على تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للسودان، قيمتها ثلاثة مليارات دولار، من بينها وديعة قيمتها 500 مليون دولار بالبنك المركزي، لتخفيف الضغط على الجنيه السودانى.

 


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