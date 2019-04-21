بروتوكول بين التخطيط والجامعة الأمريكية و"كينجز" لرفع كفاءة العاملين بالدولة

كتبت- هبة حسام

- تنفيذ برنامج نموذجى لتدريب عدد من قيادات الوزارات المختلفة - هالة السعيد: التدريب على أحدث نظم الإدارة والريادة وتعزيز الإصلاح المؤسسى - إعداد زيارات ميدانية للمتدربين لهيئات حكومية مختلفة للتعرف على نظم الإدارة الناجحة المتبعة بها - غادة خليل: المتدربون بنهاية البرنامج سيقدمون مشروع تطبيقى يكون نواة لتطبيق المهارات والآليات التى يتم التدريب عليها للعمل بها عند الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

قامت اليوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ممثلة فى مشروع رواد 2030 بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والمهندسة غادة لبيب، نائب الوزيرة للإصلاح الإدارى، والدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، بعقد اتفاق مع كل من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة كينجز بلندن، وذلك بشأن العمل على رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن الاتفاق يأتى تفعيلًا لبروتوكول التعاون الذى وقعته وزارة التخطيط مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة كينجز بلندن فى يناير الماضى بشأن تأهيل العاملين بالجهاز الإدارى استعدادًا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى اهتمام الدولة المصرية بالاستثمار في العنصر البشرى تماشيًا مع رؤية مصر 2030، بما يساهم فى تحقيق استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري والذي يعد أحد الركائز الرئيسية لخطط عمل الوزارة.

أضافت "السعيد"، أنه وفقا للاتفاق ستقوم الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة كينجز بدعم مشروع رواد 2030 عن طريق تنفيذ برنامج نموذجى لتدريب عدد من قيادات الوزارات المختلفة، ضمن مشروع الوزارة "القيادة للتميز الحكومى" لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة من خلال أحدث نظم الإدارة والريادة وتعزيز الإصلاح المؤسسى.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن هذا البرنامج النموذجى ينقسم إلى ثلاث مراحل تنفذ خلال ثلاثة أشهر، مقسمة كشهر لكل مرحلة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تقوم فيها الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتدريب مكثف لمدة 20 يومًا يتلقى من خلاله المشاركون تدريبا على مجموعة من الموضوعات والمهارات تتضمن دراسة أساسيات السياسات العامة للدولة، مشاركة أصحاب المصالح، الإدارة الاستراتيجية فى المجال الحكومى، والرؤية المستقلبية للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مهارات الإبداع وآليات التقييم والمتابعة.

وتابعت الوزيرة أن المرحلة الثانية تقوم فيها جامعة كينجز بتدريب مكثف لمدة 20 يومًا للتدريب على موضوعات مقارنة وتقييم النظم الحكومية المختلفة، عصر الميكنة وتطوير الحكومات، إدارة المصالح والقطاعات العامة، وكذلك التدريب على مهارات اتخاذ القرار، مشيرة إلى أن الجامعة ستقوم فى هذه المرحلة بإعداد زيارات ميدانية للمتدربين لهيئات حكومية مختلفة للتعرف على نظم الإدارة الناجحة المتبعة بها، مضيفة أن المرحلة الثالثة والآخيرة تقوم فيها الجامعة الامريكية بالقاهرة بتدريب مكثف لمدة 20 يومًا على موضوعات الحوكمة، مهارات التواصل الفعالة، مهارات القيادة الناجحة والإصلاح المؤسسى.

من جانبها قالت، الدكتورة غادة خليل إنه بنهاية مراحل البرنامج النموذجى سيتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل، حيث ستقوم كل مجموعة بالعمل على تطبيق المهارات والمعارف المكتسبة على مدار البرنامج بمراحله الثلاثة من خلال مشروع تطبيقى يتم اختياره بالتنسيق مع الوزارات المشاركة فى البرنامج التدريبى، بحيث يكون هذا المشروع نواة لتطبيق المهارات والآليات التى يتم التدريب عليها للعمل بها عند الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

أضافت خليل أن تنفيذ مثل تلك التدريبات يعد خطوة مهمة من أجل النهوض بالكفاءات الموجودة بالجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى أن محور بناء القدرات يعد من أهم محاور خطة الإصلاح الإدارى التى تعمل عليها الوزارة، ضمانًا لتأهيل العاملين وتعظيم قدراتهم والاستفادة من الكفاءات الموجودة سعيًا لخلق جهاز إدارى كفء وفعال.