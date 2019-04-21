بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لاستعراض اليوم الثانى للتصويت بالاستفتاء

كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

بدأت منذ قليل فاعليات مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لاستعراض اليوم الثاني من تصويت المصريين بالداخل فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية واليوم الثالث والأخير من تصويت المصريين بالخارج.

واستعرض المستشار محمود حلمي الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها كافة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال اليوم الثاني من التصويت فى الاستفتاء بالنسبة للمصريين فى الداخل، حيث تم أصدر قرارا باستمرار عملية التصويت فى ساعة الراحة للقضاة المشرفين على الاستفتاء اليوم وغدا نظرا الإقبال الكثيف على اللجان.

وأكد الشريف أن العمل انتظم في جميع اللجان منذ التاسعة صباحاً عدا تأخر فتح عدد قليل من اللجان لمدة دقائق.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.