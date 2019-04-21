بايونيرز ترفع حصتها بشركة الكابلات الكهربائية إلى 68% مقابل 188 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة بايونيرز القابضة، فى بيان للبورصة عن تنفيذ عرض الشراء الإجبارى المقدم من تحالف الاذرع الاستثمارية لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية ( سمو للاستشارات وفلوريش للاستثمار ووادي للاستشارات ) على أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية بشراء عدد 139.437 مليون سهم بقيمة اجمالية للصفقة بحوالي 188.241 مليون جنيه لترفع المجموعة حصتها في رأسمال الاخيرة إلى 68% الذي يبلغ رأسمالها 711447385 جنيه.

و تعد شركة الكابلات الكهربائية واحدة من أعرق شركات الكابلات بالشرق الأوسط، والتي تم تأسيسها عام 1954 وهى احدي قلاع الصناعة المصرية و التي تعمل في مجال تصنيع جميع انواع الكابلات النحاسية , تلك الصناعة الاستراتيجية التي تعد من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، و كانت قد ساهمت المجموعة العام الماضي في زيادة رأسمال شركة الكابلات الكهربائية المصرية من 547 مليون جنيه إلى 711 مليون جنيه، حيث أدت تلك الزيادة إلى توفير سيولة إضافية لتمويل شراء مستلزمات الإنتاج لاستيعاب النمو بالسوق المحلية المصرية والطلبات المتزايدة على منتجات الشركة، مما أسهم في زيادة المبيعات بنحو 223 مليون جنيه عن العام الماضى، لتحقق شركة الكابلات الكهربائية صافي أرباح بقيمة 134.8 مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2018 مقابل 15.767 مليون جنيه مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2017.

ويعد عرض الاستحواذ على أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية الاخير في سلسلة عروض الاستحواذ التي نفذتها المجموعة خلال الخمسة سنوات الماضية والتي اتمتها المجموعة علي كل من القاهرة للاسكان وآراب ديري و يونيفرسال و رؤية للاستثمار العقاري وأخيرا الكابلات الكهربائية المصرية.

و يعد الاستحواذ انطلاقة محورية واستراتيجية نحو تعميق الوزن النسبي للنشاط الصناعي في المحفظة الاستثمارية لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية و الذي يرتكز على ثلاثة انشطة ( التصنيع الغذائي والتعبئة و التغليف والكابلات الكهربائية ) وهى صناعات ذات قيمة مضافة عالية , و يمثل النشاط الصناعي احد اجنحة إستثمارات الشركة القابضة الذي يضم أيضا النشاط العقاري و الخدمات المالية وتضم تحت مظلتها اكثر من 50 شركة تابعة، مدٌرج منها في سوق الاوراق المالية المصري 7 شركات.

وفى هذا الاطار تحرص دائما شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية علي تنفيذ استراتيجيات مجلس الادارة ولجنة الاستثمار فى زيادة حصصها فى شركاتها التابعة وكذلك فحص أى فرص استثمارية جديدة ودراسة أى فرص تخارج يكون لها عظيم الاثر على ربحية الشركة لتعظيم حقوق مساهميها كهدف للمجموعة والتى تعد احد اكبر الكيانات الاستثمارية فى المنطقة .