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بالأعلام.. طلاب جامعة المنوفية وتربية الغردقة يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء

الأحد، 21 أبريل 2019 02:37 م
بالأعلام.. طلاب جامعة المنوفية وتربية الغردقة يدلون بأصواتهم فى الاستفتاء
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أدلي العشرات من طلاب جامعة المنوفية بأصواتهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، بإحدى لجان مدينة الغردقة لتواجدهم بها في رحلة علمية. 
 
وناشد الطلاب المواطنين بالمشاركة في الاستفتاء علي دستور بلادهم، والخروج والإدلاء بأصواتهم لتقرير مستقبلهم.
 
احتشد عدد كبير من طالبات كلية تربية الغردقة، أمام عدد من اللجان المدينة، حاملين الأعلام، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء علي الدستور بحضور عميد الكلية الدكتور محفوظ عبد الستار، والدكتور أسامة عمارة، والدكتور حجاج محمد وكلاء الكلية. 
 
ومن جانب آخر، تفقد المستشار جمال عبدالرحمن، رئيس  محكمة البحر الأحمر الابتدائية، ورئيس لجنة المتابعة بالاستفتاء علي التعديلات الدستورية بالبحر الأحمر لجان الاستفتاء للاطمئنان علي سير العملية. 
 
ورافق رئيس المحكمة جولته علي اللجان المستشار معتصم ابو شادي عضو لجنة المتابعة وعدد من المستشارين اعضاء اللجنة. 
 
وبدأ رئيس المحكمة جولته باللجان بمدارس  محمد الطيب والسلام الابتدائية وشدوان الابتدائية ورجاك وابراهيم الجعفرى الابتدائية والاحياء الرسمية للغات. 
 
وأدلي رئيس المحكمة بصوته في لجنة مدرسة رجاك، مؤكدا علي ان جميع لجان البحر الأحمر منتظمة في عملية الفتح فى التاسعة صباحا والغلق عند الانتهاء من اخر مواطن يدلي بصوته امام اللجان.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
 ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
 
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الاستفتا على التعديلات الدستورية (3)
 
الاستفتا على التعديلات الدستورية (4)
 
الاستفتا على التعديلات الدستورية (5)
 
الاستفتا على التعديلات الدستورية (6)
 
الاستفتا على التعديلات الدستورية (7)
 
الاستفتا على التعديلات الدستورية (8)
 
 
 
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الاستفتا على التعديلات الدستورية (11)
 
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