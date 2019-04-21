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الأحد، 21 أبريل 2019 05:08 ص
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باكستان تؤكد التزام الحكومة باستئصال ظاهرة الفساد من البلاد

الأحد، 21 أبريل 2019 05:00 ص
باكستان تؤكد التزام الحكومة باستئصال ظاهرة الفساد من البلاد عناصر من الجيش الباكستانى
إسلام آباد أ ش أ
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جدد المتحدث باسم رئيس الوزراء الباكستانى نديم أفضل تشن، التزام الحكومة الباكستانية باستئصال ظاهرة الفساد من البلاد.

وأوضح المتحدث، فى تصريحات بثتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، السبت، أن الحكومة الحالية عازمة على جلب العناصر الفاسدة أمام العدالة.

كانت محكمة باكستانية، قد وجّهت فى وقت سابق من الشهر الجاري، لائحة اتهام ضد زعيم المعارضة البارز شهباز شريف، وابنه حمزة، على خلفية قضية "فساد" جديدة.

ويواجه الاثنان حاليا عدة قضايا فساد، وسبق أن أُطلق سراح شهباز شريف، بكفالة مالية، فى دعوى تنظر فى عملية "احتيال فى قضية إسكان".

 


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