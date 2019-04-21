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بأمر الشعب هتكمل.. رسائل المصريين فى أمريكا لدعم تعديلات الدستور ..فيديو

الأحد، 21 أبريل 2019 08:52 م
بأمر الشعب هتكمل.. رسائل المصريين فى أمريكا لدعم تعديلات الدستور ..فيديو المصريون فى الخارج يشاركون باستفتاء الدستور
كتب محمد رضا
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وجه أبناء الجالية المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية، رسائل دعم للتعديلات الدستورية التى يستفتى عليها الشعب المصرى فى الداخل والخارج، والذى انطلق للمصريين فى الخارج يوم 19 أبريل الجارى وينتهى فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد حسب التوقيت المحلى لكل دولة، بينما بدأ للمصريين فى الداخل يوم 20 أبريل وينتهى فى التاسعة مساء غد الاثنين.

 

 قالت نورهان ناصر صابر، "أنا جاية من نيوجيرسى، جايين معانا مصريين مش بس من نيوجيرسى من نيويورك وكل الولايات المتحدة.. جايين عشان عايزين نقول نعم للدستور وعايزين نقول بأمر الشعب هتكمل واحنا هنا عشان نقول تحيا مصر بنحبك يا بلدى بنحبك يا سيسى.. واحنا لسه هنكمل المشوار معاك إن شاء الله ودايمًا معاك".

كما قالت سيدة أخرى "أنا يسرية سالم من نيوجيرسى.. أنا جاية عشان نعم للتعديلات الدستورية والتشيرتات دى (اعمل الصح) لابسينها عشان نعم للتعديلات الدستورية.. وبإذن الله هتكمل.. وبأمر الشعب هتكمل".

 

وشهد تصويت المصريين ، أمام قنصلية مصر فى نيويورك، العديد من الهتافات ، حيث رددوا هتافات "تحيا مصر" و"we support egypt" و"نعم نعم للدستور" و"احنا صحينا ومش هننام لازم مصر تكون قدام".

 قال أحد المصريون فى الخارج أثناء انتظاره فى الطابور للمشاركة بالاستفتاء، "احنا مش بنيجى عشان نتصور ولا نتكلم كده لاء.. احنا محبة فى البلد وعايزين البلد تكون أحسن وفى تقدم.. احنا لسه راجعين من مصر وكل ما بننزل بنلاقى فى تقدم واختلاف، وحتى المعارضة بيقولوا بس من ورا قلبهم وحاسين بالتغير وحاسين باللى الرئيس بيعمله وإن شاء الله ربنا هيوفقه".

 

يشار إلى أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 


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