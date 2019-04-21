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الأحد، 21 أبريل 2019 03:46 ص
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اليوم.. فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الغرف التجارية

الأحد، 21 أبريل 2019 03:00 ص
اليوم.. فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الغرف التجارية عادل ناصر سكرتير اتحاد الغرف التجارية المصرية
كتب إسلام سعيد
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أعلن عادل ناصر سكرتير اتحاد الغرف التجارية، أن سيتم فتح باب الترشح لعضوية مجالس إدارات الغرف اليوم الأحد 21 أبريل ولمدة 5 أيام عمل، على أن يقوم المرشحون بالتقدم بأوراق الترشح.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارا بإجراء انتخاب مجالس إدارات الغرف التجارية للدورة الجديدة 2019 – 2023 وذلك يوم السبت الموافق 15 يونيو المقبل.

وكان القرار الوزارى نص على أنه يحق للشخص الاعتبارى الإدلاء بصوته من خلال ممثله القانونى، وفقاً للبيانات الواردة فى السجل التجارى أو من خلال من يتم تفويضه من الممثل القانونى، مع تقديم هذا التفويض مكتوباً للغرفة التجارية ومختوماً من مكتب السجل التجارى.

ولا يجوز أن يحمل الشخص الطبيعى الواحد أكثر من 5 تفويضات، وأن تجرى انتخابات الغرفة التجارية بالقاهرة بمقر الهيئة العامة للمعارض بمدينة نصر، وستجرى الانتخابات فى عدد 223 لجنة للقاهرة.

 


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