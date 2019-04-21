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الوطنية للانتخابات: الإمارات والكويت والسعودية أكثر الدول تصويتا فى الخارج

الأحد، 21 أبريل 2019 05:05 م
الوطنية للانتخابات: الإمارات والكويت والسعودية أكثر الدول تصويتا فى الخارج الاستفتاء على الدستور
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر
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قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، ردا على سؤال لـ"اليوم السابع"، أن دول الإمارات والكويت والسعودية هى أكثر الدول التى تتصدر تصويت المصريين فى الخارج ، مشيرا على أنه لا يحق لأى جهة سوى الهيئة إعلان النتيجة، وقال إن الهيئة ستتسلم النتائج فى الخارج من خلال وزارة الخارجية، لضمها على نتائج الداخل وإعلانها مجمعة خلال مؤتمر صحفى.
 
 
وحول تصويت الداخل وهل استقبلت الهيئة أى شكاوى تتعلق بتوجيه الناخبين قال إن الهيئة لم تتلقى أى شكاوى تتعلق بالتأثير على إرادة الناخبين، ولو حدث فإن الهيئة ستحقق فى الأمر، وتحقق فى أى شكوى متعلق بالجرائم الانتخابية فى حال تقديمها إليها.
 
 

 


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