الوطنية للانتخابات: استمرار التصويت بالاستفتاء خلال ساعة الراحة نظرا للإقبال

قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت القرار رقم 37 لسنة 2019 باستمرار عملية التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال ساعة الراحة المقررة للقضاة من الساعة 3 وحتى 4 عصرا، وذلك نظرا لكثافة وازدحام الناخبين أمام اللجان المشتركة فى التصويت.

كان الشريف قد أكد فى تصريحات سابقة لليوم السابع، أن غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير عملية الاستفتاء أولا بأول، سواء ما يتعلق باستفتاء الداخل أو استفتاء الخارج، مؤكدا أن غرفة عمليات الهيئة لم تتلق حتى الآن أى شكاوى تعوق سير العملية، مشيرا إلى وجود إقبال كثيف وتزاحم على اللجان على مستوى الجمهورية، وهو ما يرجع لوعى وإدراك المواطن المصرى وحرصه على ممارسة حقه الدستورى.

وشدد الشريف على انتظام العمل فى جميع اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية وعددها 13 ألف و919 لجنة والتى تجرى فيها عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، مؤكدا أن اللجان فتحت فى موعدها فى التاسعة صباحا.