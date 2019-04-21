الوطنية للانتخابات: إقبال كثيف من الناخبين.. ولم نتلقى شكاوى حتى الآن

كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير عملية الاستفتاء أولا بأول، سواء ما يتعلق باستفتاء الداخل أو استفتاء الخارج، والذى ينتهى اليوم فى تمام التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن غرفة عمليات الهيئة لم تتلق حتى الآن أى شكاوى تعوق سير العملية، مشيرا إلى وجود إقبال كثيف وتزاحم على اللجان على مستوى الجمهورية، وهو ما يرجع لوعى وإدراك المواطن المصرى وحرصه على ممارسة حقه الدستورى.

وشدد الشريف على انتظام العمل فى جميع اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية وعددها 13 ألفا و919 لجنة والتى تجرى فيها عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدا أن اللجان فتحت فى موعدها فى التاسعة صباحا.

وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات شكاوى واستفسارات الناخبين على الخط الساخن 16149 وتتابع غرفة عمليات الهيئة شكاوى الناخبين خلال عملية التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية على هذا الخط.

وتتابع الهيئة سير العملية الانتخابية من خلال التواصل مع رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى محافظات الجمهورية، وكان المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة قد أكد خلال مؤتمر صحفى أمس عن انتظام سير اليوم الأول لعملية الاستفتاء مؤكدا وجود كثافة وإقبال من الناخبين على اللجان، وهو ما جعل الهيئة تدفع بمزيد من الموظفين لمعاونة القضاة فى بعض اللجان وتخديدا فى جنوب سيناء والقاهرة نتيجة الزحام.