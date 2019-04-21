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المصريون يشرحون الديمقراطية للعالم فى صناديق الاستفتاء.. الوطنية للانتخابات:إقبال كثيف من المواطنين بثانى أيام الاستفتاء.. المستشار محمود الشريف:لم نتلقى شكاوى واللجان فتحت بموعدها..والنتائج بموعد أقصاه 5 أيام

الأحد، 21 أبريل 2019 01:19 م
المصريون يشرحون الديمقراطية للعالم فى صناديق الاستفتاء.. الوطنية للانتخابات:إقبال كثيف من المواطنين بثانى أيام الاستفتاء.. المستشار محمود الشريف:لم نتلقى شكاوى واللجان فتحت بموعدها..والنتائج بموعد أقصاه 5 أيام المواطنين أمام لجان الاستفتاء
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر – إبراهيم حسان - تصوير أحمد معروف - حسن محمد - حسام عاطف - كريم عبد العزيز
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قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير عملية الاستفتاء أولا بأول، سواء ما يتعلق باستفتاء الداخل أو استفتاء الخارج، والذى ينتهى اليوم فى تمام التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة.

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وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن غرفة عمليات الهيئة لم تتلق حتى الآن أى شكاوى تعوق سير العملية، مشيرا إلى وجود إقبال كثيف وتزاحم على اللجان على مستوى الجمهورية، وهو ما يرجع لوعى وإدراك المواطن المصرى وحرصه على ممارسة حقه الدستورى.

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وشدد الشريف على انتظام العمل فى جميع اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية وعددها 13 ألفا و919 لجنة والتى تجرى فيها عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدا أن اللجان فتحت فى موعدها فى التاسعة صباحا.

 

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وتوجه نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، بالشكر لقضاة مصر على مجهوداتهم خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كما توجه بالشكر للقوات المسلحة والشرطة المدنية على تأمين الموقف بكامله.

 

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وقال الشريف، إن ما يحدث فى الخارج من تصويت المصريين فى الاستفتاء على تعديل الدستور، ينم عن معدن المواطن المصرى الأصيل، وما شهدناها بالأمس فى أول أيام تصويت المصريين بالداخل، مشهدا عظيما وفارقا، ويؤكد أن الشعب المصرى دائما يصنع المفارقات حينما يأخذ زمام المبادرة ويستعرض قوته أمام العالم فى الساعات الأولى من تصويت المصريين بالداخل، وهذا المشهد أبهر العالم.

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ولفت إلى تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات مع 38 محكمة ابتدائية، حيث اللجان العامة بـ27 محافظة بالجمهورية، بجانب الاتصال المباشر مع رؤساء اللجان الفرعية.

وفيما يخص عملية الفرز وإعلان النتائج، أوضح المستشار محمود الشريف، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان النتائج الرسمية، وأى جهة أخرى تعلن أى أرقام فهى أرقامًا غير معتمدة وغير رسمية، ويتحملها قائلها، مشيرا إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 5 أيام بعد وصول كافة نتائج الاستفتاء من اللجان.

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وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات شكاوى واستفسارات الناخبين على أماكن لجانهم، على الخط الساخن 16149، كما تتابع غرفة عمليات الهيئة شكاوى الناخبين خلال عملية التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية على هذا الخط.

 

وتتابع الهيئة سير العملية الانتخابية من خلال التواصل مع رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى محافظات الجمهورية، وكان المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة قد كشف خلال مؤتمر صحفى أمس السبت، عن انتظام سير اليوم الأول لعملية الاستفتاء، مؤكدا وجود كثافة وإقبال من الناخبين على اللجان، وهو ما جعل الهيئة تدفع بمزيد من الموظفين لمعاونة القضاة فى بعض اللجان وتخديدا فى جنوب سيناء والقاهرة نتيجة الزحام.

 

 

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