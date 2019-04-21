المصريون بالخارج يتوافدون على السفارات والقنصليات فى اليوم الثالث للاستفتاء

(أ ش أ)

يتوافد أبناء الجاليات المصرية بالخارج على مقار السفارات والقنصليات صباح اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثالث والأخير للاستفتاء على التعديلات الدستورية والذى انطلق أمس الأول الجمعة.

وفتحت اللجان الانتخابية الفرعية فى مقار السفارات وعدد من القنصليات المصرية أبوابها أمام أبناء الوطن المغتربين الذين يحرصون على ممارسة حقهم الدستورى وأداء واجبهم الوطنى اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء (بالتوقيت المحلى لكل دولة).

كما تواصل فى القاهرة غرفة عمليات وزارة الخارجية برئاسة السفير حمدى سند لوزا متابعتها عملية التصويت والتواصل مع البعثات فى الخارج على مدار الساعة والتنسيق مع 140 مقرا انتخابيا فى 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج.

وشهدت عملية الاقتراع لليومين الأول والثانى إقبالا من العديد من المصريين الذين توافدوا على المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم .

وطبقاً للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة 9.00 صباحاً حتى الساعة 9.00 مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

ويحق لكل مواطن مصرى متواجد فى الخارج التصويت فى الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومى سواء أكانت سارية أم لا.

كانت السفارات المصرية بالخارج قد وجهت الدعوة للمواطنين للمشاركة فى التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كون المشاركة الوطنية تعد عملا وطنيا يرتبط باستمرار مسيرة الإصلاح والتنمية الهادفة لمستقبل زاخر بالخير لأبناء الوطن.