المتحدث الرسمى للتموين يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

كتب مدحت وهبة

أدلى احمد كمال ، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين ،، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في لجنة مدرسة الحي العاشر الرسمية للغات ، بمدينة 6 أكتوبر .

وأكد أحمد كمال أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي أقرها مجلس النواب، واجب وطنيّ، يجب أن يحرص عليه الجميع، ليعبروا عن رأيهم بحرية تامة، في مناخ ديمقراطيّ كامل. كما أن المشاركة في الاستفتاء رسالة للعالم، تعكس مناخ الاستقرار، والديمقراطية التي نعيشها حاليا.





جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً