"القومى لحقوق الإنسان” يرصد ازدياد معدل المشاركة بسبب تسهيل إجراءات التصويت

كتبت إيمان على

رصد المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال متابعته عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، صباح اليوم، بعض الملامح الإيجابية التى تمثلت فى ازدياد معدل المشاركة بسبب تسهيل إجراءات عملية التصويت للناخبين وخاصة لجان الوافدين، والدور الذى تقوم به قوات التأمين فى حماية اللجان الانتخابية، والتسير على تصويت الأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن، ولقد ظهر ذلك جلياً فى تزاحم شديد أمام إحدى المجمعات الانتخابية بمحافظة بنى سويف بمركز ناصر "مدرسة جعفر كامل الابتدائية" الأمر الذى ترتب عليه تكدس الناخبين أمام المجمع.

وتستمر غرف عمليات المجلس المركزية والفرعية فى رصد سير إجراءات الأستفتاء وتلقى الشكاوى والملاحظات التى ترد إليها عبر وسائل الاتصال الخاصة بها أو من قبل متابعيها وبعثاتها الميدانية والتواصل بشأنها مع الهيئة الوطنية للانتخابات لبحث سبل معالجتها.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.