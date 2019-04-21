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القابضة لمياه الشرب تنظم مؤتمرا حول تحلية المياه في الدول العربية "arwadex"*

الأحد، 21 أبريل 2019 01:51 م
القابضة لمياه الشرب تنظم مؤتمرا حول تحلية المياه في الدول العربية "arwadex"* الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
كتب أحمد حسن
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تنظم  الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مؤتمرا دوليا حول تحلية المياه فى الدول العربية "arwadex"، بحضور المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومدير منظمة التحلية العالمية، وعميد أكاديمية منظمة التحلية العالمية، بالولايات المتحدة الأميريكية وعدد من خبراء المياه بعدد من الدول العربية.
 
ويناقش المؤتمر أهمية توحيد الجهود البحثية وتوجيهها بشكل دقيق لتلافي الازدواجية والتكرار فى الأبحاث، واستعراض المستجدات والابتكارات فى تطوير التقنيات الواعدة في تحلية المياه ونتائج تطبيقها ، وايجاد افضل السبل اللازمة لوضع التشريعات والتنظيمات في الدول العربية لتحقيق استدامة تحلية المياه وخلق اسس التعامل بين الاطراف ذات العلاقة في صناعة التحلية واستعراض تجارب بعض الدول الخليجية فى هذا المجال .

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تحليه المياه

الشركه القابضه للمياه

القابضه لمياه الشرب




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