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العشرات يتوافدون على لجان المنيل والسيدة زينب للمشاركة فى ثانى أيام الاستفتاء

الأحد، 21 أبريل 2019 10:32 ص
العشرات يتوافدون على لجان المنيل والسيدة زينب للمشاركة فى ثانى أيام الاستفتاء ناخبين امام لجان الاقتراع
كتب مؤنس حواس
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شهدت اللجان المخصصة للاستفتاء في المنيل والسيدة زينب، إقبالا ملحوظا من المواطنين للتصويت، فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.
 
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واحتشد عشرات المواطنين أمام اللجان، فضلا عن قيام العديد من للشباب بمساعدة المواطنين فى التعرف على لجانهم.
 
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
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ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
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ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
 
 
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