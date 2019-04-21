العثور على 8 عبوات ناسفة من مخلفات "داعش" بالأنبار غربى العراق

بغداد أ ش أ

أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات العراقية، السبت، العثور على 8 عبوات ناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابى فى الرمادى بمحافظة الأنبار غربى العراق.

وقالت المديرية العراقية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إنه "تم العثور على 8 عبوات ناسفة محلية الصنع، من مخلفات تنظيم داعش الإرهابى فى حى "البكر" بمدينة الرمادى فى محافظة الأنبار"، مشيرة إلى أنه "تم رفع العبوات واتلافها فى نفس المكان دون حادث، أو وقوع إصابات".

وكان مصدر أمنى عراقى قد أفاد - فى وقت سابق اليوم - بانفجار عبوة ناسفة محلية الصنع كانت بالقرب من منزل فى مدينة الصدر شرقى العاصمة بغداد.

وتعثر القوات الأمنية العراقية بين فترة وأخرى على عبوات ناسفة فى العاصمة /بغداد/ وعدد من المحافظات العراقية الأخرى.