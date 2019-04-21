video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 06:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العثور على 8 عبوات ناسفة من مخلفات "داعش" بالأنبار غربى العراق

الأحد، 21 أبريل 2019 06:00 ص
العثور على 8 عبوات ناسفة من مخلفات "داعش" بالأنبار غربى العراق عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات العراقية، السبت، العثور على 8 عبوات ناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابى فى الرمادى بمحافظة الأنبار غربى العراق.

وقالت المديرية العراقية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إنه "تم العثور على 8 عبوات ناسفة محلية الصنع، من مخلفات تنظيم داعش الإرهابى فى حى "البكر" بمدينة الرمادى فى محافظة الأنبار"، مشيرة إلى أنه "تم رفع العبوات واتلافها فى نفس المكان دون حادث، أو وقوع إصابات".

وكان مصدر أمنى عراقى قد أفاد - فى وقت سابق اليوم - بانفجار عبوة ناسفة محلية الصنع كانت بالقرب من منزل فى مدينة الصدر شرقى العاصمة بغداد.

وتعثر القوات الأمنية العراقية بين فترة وأخرى على عبوات ناسفة فى العاصمة /بغداد/ وعدد من المحافظات العراقية الأخرى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

برهم صالح: قمة برلمانات دول الجوار مؤشر على الرغبة فى استقرار العراق

رئيس مجلس الشورى السعودى يؤكد دعم العراق فى كافة المجالات

العثور على 8 عبوات ناسفة

مخلفات داعش

الأنبار

غربى العراق




لا تفوتك
العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة