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العاملون بالشركة القابضة للصوامع يشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية

الأحد، 21 أبريل 2019 04:40 م
العاملون بالشركة القابضة للصوامع يشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية العاملون بالشركة القابضة للصوامع يشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية
كتب مدحت وهبة
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أدلى العاملون بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بوزارة التموين والتجارة الداخلية بمقر الإدارة العامة بالقاهرة، وكذلك العاملون فى جميع الصوامع بالمحافظات لليوم الثانى بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدين دعمهم وتأييدهم للتعديلات الدستورية، لما تحقق من إنجازات غير مسبوقة فى كافة المجالات.

وحرص العاملون، تحت قيادة اللواء شريف عادل باسيلى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بتنظيم مسيرة اليوم الأحد فى حب الوطن، والتنسيق مع إدارة الشركة العامة للصوامع لتوفير وسائل مواصلات لنقل العاملين بمختلف إدارات الشركة، والتوجه إلى مقر اللجان للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، رافعين الأعلام ومرددين هتافات: "تحيا مصر، نعم للدستور" مؤكدين أن النزول للمشاركة فى الاستفتاء على تعديلات الدستور واجب وطني على كل مصرى من أجل استقرار الوطن وتنميته، واستكمال مسيرة الإنجازات التى تحققت على مدار السنوات الماضية فى عهد القيادة السياسية الحالية من مشروعات تنموية غير مسبوقة.








جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.






 

العاملين بالشركة القابضة للصوامع يشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية (1)
العاملين بالشركة القابضة للصوامع يشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية (1)

 

العاملين بالشركة القابضة للصوامع يشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية (2)
العاملين بالشركة القابضة للصوامع يشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية (2)

 

 

العاملين بالشركة القابضة للصوامع يشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية (3)
العاملين بالشركة القابضة للصوامع يشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية (3)

 

 

العاملين بالشركة القابضة للصوامع يشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية (4)
العاملين بالشركة القابضة للصوامع يشاركون فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية (4)

 


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