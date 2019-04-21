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الصين تعلن إصابة 4 من مواطنيها فى انفجارات سريلانكا

الأحد، 21 أبريل 2019 10:54 ص
الصين تعلن إصابة 4 من مواطنيها فى انفجارات سريلانكا موقع التفجير فى سريلانكا
بكين ـ كولومبو (أ ش أ)
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أفادت السفارة الصينية فى سريلانكا بإصابة أربعة مواطنين صينيين فى الانفجارات المتعددة التى ضربت كنائس وفنادق فى سريلانكا اليوم الأحد.

وذكرت السفارة - فى بيان نقلته وسائل إعلام صينية اليوم - أنها قامت بتفعيل آلية الرد الطارئ على الفور بعد الحادث، وزار مسؤولو السفارة المصابين الذين يتلقون العلاج فى المستشفى، مؤكدين استقرار حالتهم الصحية الآن.

وحثت السفارة الصينية الشركات والمواطنين الصينيين فى سريلانكا على توخى الحذر من أجل سلامتهم.

وكانت أحدث تقارير أشارت إلى ارتفاع إجمالى ضحايا انفجارات سريلانكا التى استهدفت كنائس وفنادق اليوم إلى 160 قتيلا ونحو على 400 مصاب.

 


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