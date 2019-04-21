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الصحة: مصر مستعدة لنقل خبرات "100 مليون صحة" لدول شرق المتوسط وأفريقيا

الأحد، 21 أبريل 2019 03:38 م
الصحة: مصر مستعدة لنقل خبرات "100 مليون صحة" لدول شرق المتوسط وأفريقيا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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التقت اليوم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الدكتور أحمد سالم المنظرى، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، لبحث سبل دعم مصر لدول إقليم شرق المتوسط، وتنفيذ مبادرة الرئيس لعلاج مليون إفريقى،  بمقر منظمة الصحة العالمية.
 
جاء ذلك بحضور الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، والدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور محمد حسانى، مدير مبادرة "100 مليون صحة"، والدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامى، والمتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، ان اللقاء تناول خطة الوزارة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون افريقى والمقرر تنفيذها بـ  14 دولة إفريقية صديقة، وذلك من حيث توفير الدواء المصرى والكوادر الطبية، بما يساهم فى نقل الخبرة المصرية لهذه الدول.
 
وأضاف أن وزيرة الصحة، عرضت خلال اللقاء دعم مصر ونقل تجربتها الناجحة فى علاج فيروس "سى" والأمراض غير السارية، لدول شرق المتوسط، بما تتضمن من مسوحات صحية قومية، وتحليل بياناتها للاستفادة المثلى منها، وبما يخدم المنظومة الصحية فى تلك الدول، الأمر الذى أشاد به مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط.
 
وقال إن وزيرة الصحة، أشادت بدعم منظمة الصحة العالمية، فى المبادرات الرئاسية التى تنظمها الوزارة "100 مليون صحة"، فضلا عن دعمها فى الاستعدادات لاطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، والمقرر إطلاقه فى يوليو المقبل، من خلال تقديم الدعم الفنى، والتقييم المستمر للمبادرات والمشروعات الصحية القومية التى تنفذها الدولة المصرية.
 
من جانبه، أشاد الدكتور أحمد سالم المنظرى، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، بالمبادرات الرئاسية التى تنفذها الدولة المصرية سواء للمصريين، أو غير المصريين، بالإضافة إلى المواطنين الأفارقة، مؤكدا أن المنظمة تعمل حاليا على توثيق هذة التجربة الفريدة لتدريسها والاسترشاد بها، بما حققته من إنجازات  يشهد لها العالم.
 
كما أكد على استمرار دعم المنظمة، لمنظومة الصحة فى مصر، وتقديم كافة سبل الدعم الفنى، بما يحقق تقديم خدمة طبية ذات جودة للمريض المصري.

 


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