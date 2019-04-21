الشيخ والقسيس يدلون بأصواتهم سويا فى الاستفتاء على الدستور بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قام الشيخ خيرى عبد البارى، رئيس قسم الثقافة بمديرية أوقاف الشرقية، يرافقه القمص ماكس موس والقمص إبرام والقمص انجليوس كهنة كنيسة السيدة العذراء مريم، بقرية اللبا التابعة لمركز ديرب نجم ، بالتوجه للجنتهما الانتخابية رقم 27 بمدرسة اللبا بالقرية.

وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية أمام المدرسة وتشجيع الناخبين على النزول للإدلاء بأصوتهم فى إنتخابات استفتاء تعديل مواد الدستور والتى بدأت أمس وتستمر على مدار 3 أيام.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 4 ملايين و 284 ألف و 983 ناخب و ناخبة لهم حق التصويت و المشاركة في الإستفتاء للإدلاء بأصواتهم أمام 1027 مركز إنتخابي بنطاق المحافظة يستوعب 1159 لجنة فرعية

يذكر أن محافظة الشرقية، بها 23 لجنة عامة 11 لجنة عامة بجنوب الشرقية و12 لجنة عامة بشمال الشرقية، و 1159 لجنة فرعية بجنوب وشمال الشرقية ، و1027 مركزا انتخابيا لاستقبال 4 ملايين و284 ألفا و983 ناخبا وناخبة ممن لهم حق التصويت

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.