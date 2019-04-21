الشيخ محمد بن راشد يدين أحداث سيريلانكا: تعازينا لكل من يعمل من أجل التسامح

كتب محمد عبد العظيم

أدان الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبى، الهجوم الكبير الذى شهدته دولة سيريلانكا اليوم، معربا عن خالص تعازيه للشعب السيريلانكى والعالم.

وقال الشيخ محمد بن راشد: "إرهابي من يغدر بالناس في دور العبادة.. إرهابي من يشيع الخوف عند المصلين الآمنين.. إرهابي من يريد أن يشعل حربا دينية بين البشر.. تعازينا للشعب السيريلانكى.. تعازينا للعالم.. تعازينا لكل من يعمل من أجل التسامح والتعايش والتعارف والتقارب بين البشر".





كانت 8 تفجيرات متزامنة، ضربت العاصمة السريلانكية والمناطق المحيطة بها، لتسفرعن مقتل ما يقرب من 200 قتيل، بينما أصيب المئات، حيث استهدفت الهجمات الإرهابية عددا من الكنائس والفنادق، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد القيامة، والذى تحتفل به الكنائس الكاثوليكية اليوم.