الشرطة السريلانكية: انفجاران يستهدفان كنيستين أثناء الاحتفال بقداس الفصح

كولومبو /أ ش أ/

كشفت الشرطة السريلانكية، أن انفجارين استهدفا كنيستين أثناء الاحتفال بقداس الفصح.

وأظهرت الصور الأولى لمحيط أحد الانفجارات - طبقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية - سيارات الأسعاف وهى تهرول إلى موقع الانفجار، فيما تغلق الشرطة المنطقة.

وتجمع المواطنون فى محيط الانفجار، فيما أظهرت الصور الأولى لموقع الانفجار من داخل الكنيسة تدمير منطقة الصلاة بشكل كامل، وانتشار لعشرات الجثث ما بين قتيل وجريح.

وقالت مصادر طبية إن نحو 80 جريحا على الأقل سقطوا جراء الانفجارات التى ضربت مدنا فى سريلانكا.



عناصر من الشرطة الشريلانكية بموقع الانفجار



عناصر من الشرطة الشريلانكية بموقع الانفجار