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الشرطة السريلانكية: انفجاران يستهدفان كنيستين أثناء الاحتفال بقداس الفصح

الأحد، 21 أبريل 2019 06:58 ص
الشرطة السريلانكية: انفجاران يستهدفان كنيستين أثناء الاحتفال بقداس الفصح عناصر من الشرطة السريلانكية بموقع الحادث
كولومبو /أ ش أ/
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كشفت الشرطة السريلانكية، أن انفجارين استهدفا كنيستين أثناء الاحتفال بقداس الفصح.

وأظهرت الصور الأولى لمحيط أحد الانفجارات - طبقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية - سيارات الأسعاف وهى تهرول إلى موقع الانفجار، فيما تغلق الشرطة المنطقة.

وتجمع المواطنون فى محيط الانفجار، فيما أظهرت الصور الأولى لموقع الانفجار من داخل الكنيسة تدمير منطقة الصلاة بشكل كامل، وانتشار لعشرات الجثث ما بين قتيل وجريح.

وقالت مصادر طبية إن نحو 80 جريحا على الأقل سقطوا جراء الانفجارات التى ضربت مدنا فى سريلانكا.

عناصر من الشرطة الشريلانكية بموقع الانفجار (1)
عناصر من الشرطة الشريلانكية بموقع الانفجار

 

عناصر من الشرطة الشريلانكية بموقع الانفجار (2)
عناصر من الشرطة الشريلانكية بموقع الانفجار 
انتشار قوات الأمن خارج الكنيسة
انتشار قوات الأمن خارج الكنيسة

 

 


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