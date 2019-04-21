الشرطة الجورجية تشتبك مع متظاهرين يحتجون على بناء محطة للطاقة

رويترز

ذكرت محطة روستافى-2 التلفزيونية المستقلة أن الشرطة الجورجية استخدمت الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية اليوم الأحد لفض احتجاج نظمه سكان منطقة جبلية احتجاجا على بناء محطة لتوليد الكهرباء بالمياه.

وتجمع نحو 300 من سكان منطقة وادى بانكيسى قرب قرية بركيانى للاحتجاج على البناء المزمع للمحطة قائلين إنها قد تضر بالبيئة وترغمهم على ترك منازلهم. وقالت المحطة إن بعض المحتجين رشقوا الشرطة بالحجارة.

وأظهرت المحطة التلفزيونية عددا من السكان وبهم إصابات طفيفة جراء الأعيرة المطاطية وقالت إن بعض أفراد الشرطة أصيبوا أيضا. ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدثة باسم وزارة الداخلية أو المسؤولين بالوزارة.