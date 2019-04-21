السفير المصرى بالإمارات: إقبال متزايد خلال الأيام الثلاث للإستفتاء

كتبت نورا فخرى

قال السفير شريف البديوى، سفير مصر فى الإمارات، إنه سيتم إغلاق اللجنة الانتخابية في السفارة والقنصلية العامة بدبى في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد 21 أبريل، لتبدأ عملية الفرز وإرسال النتائج إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيراً إلى أن عملية الاقتراع على التعديلات الدستورية شهدت إقبالاً متزايداً من الناخبين على مدار الأيام الثلاثة وجرت في سهولة ويسر .

وأضاف السفير المصرى، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن إقبال الناخبين لممارسة الحق الدستورى فى التصويت يعكس الوعى الكبير بين أبناء الجالية المصرية بأهمية مشاركتهم فى هذا الاستحقاق الدستورى، لافتاً إلى أن المشاركة فى الاستفتاء للناخبين جرت بموجب بطاقة الرقم القومى المصرى حتى لو كانت منتهية أو جواز السفر المصرى المميكن وذلك بناء على توجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات التي دعت المواطنين المقيمين خارج الجمهورية.

وأشاد البديوي بالجهود التي بذلتها الجهات المسؤولة في دولة الإمارات العربية المتحدة في تسهيل كافة الإجراءات للقاطنين على أرضها و تشكل نموذجاً عالمياً في تسهيل الإجراءات، وإنجازها بسرعة فائقة وتوفير كل آليات الدعم بمعايير عالمية.

وأشار البديوى إلى أنه فى إطار توجيهات الدولة المصرية تقدم السفارة عدداً كبيراً من الخدمات فى مقدمتها تجديد جوازات السفر، وتصريح العمل والتصديقات واستخراج شهادات الميلاد والتوكيلات، مجدداً تأكيداته أن الدولة المصرية تولي اهتماماً فائقاً برعاية جميع أبنائها في مختلف أنحاء العالم وأن رعاية المصريين أولوية قصوى لدى السفارات المصرية بالخارج، وأن فترة الاقتراع في السفارة والقنصلية شهدت تسجيل أسماء أبناء الجالية المصرية الراغبين في إنهاء الموقف التجنيدي وكذلك استخراج بطاقة الرقم القومي، حيث ستأتي إلى الإمارات خلال فترة قريبة اللجنة العسكرية لإنهاء الموقف التجنيدي، وذلك بالتزامن مع قدوم لجنة الأحوال المدنية لتجديد واستخراج بطاقة الرقم القومي، وعند تحديد موعد قدوم اللجنتين سيتم الاتصال بالمصريين الذين قيدوا أسمائهم لإبلاغهم بموعد القدوم إلى السفارة أو القنصلية لإنجاز المعاملة.