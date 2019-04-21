السفيرة هيفاء أبو غزالة: عملية الاستفتاء تسير وفقا للإجراءات المتبعة

كتب مصطفى عنبر

قالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الاستفتاء على الدستور، إن عملية الاستفتاء تسير وفقا للإجراءات المتبعة والتى أقرتها اللجنة العليا للانتخابات.

وأكدت، فى تصريحات صحفية لها اليوم على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى، أن بعثة الجامعة العربية تواصل عملها لليوم الثانى على التوالى لمتابعة عملية الاستفتاء.

وأوضحت السفيرة "أبو غزالة" أن البعثة رصدت فتح اللجان فى موعدها فى مختلف محافظات الجمهورية.

كما أشادت "أبو غزالة" بمشاركة السيدات فى عملية الاستفتاء، مشيرا إلى أنه ليس غريبا على المرأة المصرية التى شاركت فى جميع الاستحقاقات السابقة للتعبير عن رأيها بوضوح أن تشارك فى هذا الاستحقاق.

ونوهت إلى أنها زارت اليوم عددا من اللجان الانتخابية التى يتم تأمينها بقدر عالى من الكفاءة فضلا عن دور القضاء المصرى فى الإشراف على عملية التصويت.

وأوضحت أن هناك بعض الملاحظات بشأن العملية الاستفتائية وسوف يتم إصدار بيان مبدأى بشأنها يوم الأربعاء المقبل عقب إنتهاء عملية الاستفتاء.

ونوهت إلى أن البيان المبدأى الذى يصدر يوم الأربعاء يتضمن ملاحظات بعثة الجامعة العربية داخل وخارج مصر.

وأشاد بالدور الذى تقومون الهيئة العامة للانتخابات وتنفيذ خطتها وتعليماتها حتى الآن.