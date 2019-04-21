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الحكومة تدرس إنشاء شركة وطنية للشحن والنقل البحرى

الأحد، 21 أبريل 2019 04:16 م
الحكومة تدرس إنشاء شركة وطنية للشحن والنقل البحرى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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- مدبولى:هدفنا ربط مصر بدول إفريقيا... ومضاعفة الصادرات
 
كلّف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إعداد تصور متكامل بشأن إنشاء شركة وطنية للشحن والنقل البحرى، يتضمن الإمكانات التى نمتلكها وحجم التجارة المتبادل، خاصة مع دول إفريقيا، والتشريعات المطلوبة، أو التى سيتم تعديلها بشأن إنشاء هذه الشركة، والموافقات والتراخيص المطلوبة.
 
 
وفى اجتماع ترأسه بهذا الشأن، بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير أبو بكر الحفنى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير خالد يوسف، القائم بأعمال رئيس هيئة تنمية الصادرات، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.
 
 
قال الدكتور مصطفى مدبولى: هدفنا ربط مصر مع دول إفريقيا، وخلال الاجتماعات التحضيرية لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقى تم طرح إنشاء هذه الشركة كإحدى آليات ربط مصر بدول إفريقيا، كما أن الاجتماعات المتعددة التى تم عقدها مع أعضاء المجالس التصديرية كان أهم مطلب للمصدرين هو الاهتمام بالشحن والنقل، خاصة لدول إفريقيا، حيث سيسهم ذلك فى مضاعفة الصادرات المصرية لهذه الدول، ولذا فإن استراتيجية دعم الصادرات المصرية الجديدة تم تخصيص 2 مليار جنيه بها لدعم الشحن سنوياً، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بهذا الملف.
 
 
وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة مبدئية للإجراءات الخاصة بإنشاء شركة وطنية للشحن والنقل البحرى، والخطوات التنفيذية المطلوبة لتنفيذ هذا المقترح، مشيراً أنه تم العرض خلال الاجتماع أن هناك شركتين قائمتين، تتوليان أعمال الشحن والنقل البحرى، وبهما عدد من المساهمين، ولديهما 51 سفينة منها 41 تعمل، ولكن هذا لا يكفى المطلوب، كما أن الشركتين تواجهان مشاكل يتم العمل حالياً على حلها، وهو ما عقّب عليه الدكتور مصطفى مدبولى، بالتأكيد على ضرورة مضاعفة هذا الأسطول من السفن، تحقيقاً لاستراتيجية الدولة فى تعميق العلاقات مع دول إفريقيا على وجه الخصوص، وكذا خطتها لمضاعفة الصادرات، مع ضرورة دراسة إمكانات الشركتين القائمتين، وجدوى تطويرهما، ليقوما بالمهام الموكلة إليهما فى هذا الملف.
 
 
 
 

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