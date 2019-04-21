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الأحد، 21 أبريل 2019 04:05 م
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الجيزة توفر سيارة لنقل مواطن من مسكنه بميت عقبة للجنته بإمبابة للإدلاء بصوته

الأحد، 21 أبريل 2019 04:00 م
الجيزة توفر سيارة لنقل مواطن من مسكنه بميت عقبة للجنته بإمبابة للإدلاء بصوته الجيزة توفر سيارة لنقل مواطن من مسكنه بميت عقبة للجنته بإمبابة
كتب على عبد الرحمن
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تلقت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، تقريرا من غرفة عمليات محافظة الجيزة حول سير عملية الاستفتاء على الدستور، حيث كشف التقرير انتظام عملية الاستفتاء فى جميع مقار الاستفتاء وتوافد المواطنين على اللجان.
 
وكشف التقرير عن استجابة المحافظة المواطن جبر السعيد سيد 80 سنة لتوفير سيارة لنقله من سكنه بميت عقبة إلى لجنته الانتخابية بمدرسة باحثة البادية بإمبابة، للإدلاء بصوته فى استفتاء الدستور.
 
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
 

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