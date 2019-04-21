ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي شريف قوله "إن الجزائر تدين بشدة الهجمات الإرهابية الدموية التي استهدفت اليوم متعبدين في الكنائس ومواطنين وسياح أجانب في عدد من الفنادق بسريلانكا".. مضيفا "نعبر عن مواساتنا لكل عائلات الضحايا ولشعب وحكومة سريلانكا".



وأوضح شريف قائلا "هذا العنف الإرهابي الذي لا تبرره أي قضية هو انتهاك لكل القيم الإنسانية والدينية".. مشددا على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي للعمل أكثر على توحيد الجهود من أجل الخروج بمسعى فعال لمحاربة كافة أشكال العنف والإرهاب.