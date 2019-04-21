الجالية المصرية بجنيف: المشاركة بالاستفتاء شرف لنا ومشاركة فى بناء وطن قوى

كتب: أحمد علوى

قدم تجمع الجالية المصرية فى سويسرا خطاب شكر للخارجية المصرية واللجنة الوطنية الانتخابات وجميع أجهزة الدولة على جميع التسهيلات التى تم تقديمها لأبناء الجالية للتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وقال تجمع الجالية فى الخطاب "تحية تقدير وعرفان للخارجية المصرية مع اليوم الثالث والأخير للاستحقاق الدستوري.. نوجه الشكر للسفير علاء يوسف سفير في جنيف للمجهود الكبير الذى بذله لإعادة افتتاح المقر القنصلى كى تدلى الجالية المصرية بصوتها فى التعديلات الدستورية فى جنيف بعد أن كانت الجالية المصرية تسافر إلى العاصمة بيرن للإدلاء بصوتها مما كان يسبب مشاقة كبيرة.

ويقول جمال حماد المتحدث الإعلامي بااسم مجلس إدارة الجالية أن افتتاح القنصلية مرة ثانية لتقديم خدماتها للجالية التى سهل الكثير على أبناء الجالية، الذين تحملوا مشقة كبيرة للسفر إلى بيرن لتخليص أى أوراق.