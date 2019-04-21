التمثيل التجارى: تصدير مواد صناعة "الجبنة " وأدوات ومنتجات كهربائية للمغرب

كتب إسلام سعيد

نجح المكتب التجارى فى الرباط فى توفير فرصة تصديرية وحدات الإضاءة (اللمبات) وكابلات كهربائية ، كما أعلن جهاز التمثيل التجارى، عن توفير فرصة تصدير مواد اولية لصناعة الجبن (حليب بودرة- ملونات - مستحضرات انزيمية - مثبتات - مستحلبات ومكسبات طعم ) بكمبات هائلة إلى دولة المغرب.

وعلى جانب آخر، أصدر مكتب التمثيل التجارى فى غانا، تقرير حول سوق الطباعة والتغليف فى "اكرا" مؤكدا على ضرورة الاشتراك فى أهم معرض للطباعة والتغليف فى غانا وهو معرض PlastPrintPack West Africa الذى ستعقد دورته القادمة فى نوفمبر 2019 فى مركز المؤتمرات الدولى بالعاصمة أكر.

كما أوصى التقرير المصدر المصرى بالتعامل من خلال الاعتمادات المستندية عند التصدير الى غانا لأنه عادة ما يقوم المستوردين والتجار الغانيين بسداد 30%من قيمة البضاعة مقدما ثم يتم السداد ال70% المتبقية بعد استلام البضاعة وهو الأمر الذى لا ينصح به المكتب التجاري.