video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 06:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

البرهان: عثرنا على أكثر من 7 ملايين دولار بإقامة "البشير" ونشكر مصر على الدعم

الأحد، 21 أبريل 2019 05:53 م
البرهان: عثرنا على أكثر من 7 ملايين دولار بإقامة "البشير" ونشكر مصر على الدعم الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى السودانى
كتب إبراهيم حسان
إضافة تعليق

قال الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى، إنه تم العثور على مبلغ 7 مليون يورو و350 ألف دولار، فى مقر إقامة الرئيس السودانى المخلوع عمر البشير.

 

وأكد البرهان، خلال حواره للتليفزيون السودانى، على أن الأموال التى عثر عليها فى مقر إقامة البشير أودعت فى البنك المركزى السودانى، مشيرا إلى أن الرئيس السودانى المخلوع وقادة فى حزب المؤتمر موجودون فى السجن حاليا.

 

وأشار رئيس المجلس العسكرى السودانى، إلى إجراء بعض التعديلات الرئيسية فى وزارات عدة مراعاة للخبرة والكفاءة بالسودان، قائلا: "يفضّل أن تكون المرحلة الانتقالية بإشراف حكومة تكنوقراط، وأوكلنا للنيابة العامة التحقيق بشأن كل من تعرّض للمعتصمين".

 

ووجه الفريق عبد الفتاح البرهان، الشكر إلى جمهورية مصر العربية لدعم السودان، وقال: "الأخوة فى جمهورية مصر العربية لهم دورا كبيرا فى هذا الشأن، كما نشكر روسيا التى اعترفت بالتحول ونحن على تواصل مستمر معهم، وكذلك السعودية التى نعمل معها عن كثب".

 

وأوضح رئيس المجلس العسكرى السودانى الانتقالى، أن ما تم فى السودان، ليس انقلابًا عسكريًا بل استجابة لرغبة الشعب السودانى، ولقى هذا تفاعل من موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، وهو الآن فى السودان لمقابلة القوى السياسية والمجلس العسكرى، للتأكد من أن الأمور تسير بصورة سياسية وليس انقلابا.

 

وكشف الفريق عبد الفتاح البرهان، عن أنه تم التوافق على نقل السلطة من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية بالسودان، مبينا فى السياق ذاته أن واشنطن طلبت وفدا لمناقشة رفع اسم السودان من قائمة العقوبات، متابعًا: "نحن حريصون على الأمن الوطنى للسودان لحين تسليم السلطة للشعب، ونريد الإسراع بتشكيل الحكومة لأن كل يوم يمضى نخسر الكثير".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

" البرهان ":التوافق السياسي ضرورى لبدء المرحلة الانتقالية فى السودان

الفريق عبد الفتاح البرهان

السودان

المجلس الانتقالى فى السودان

الاوضاع فى السودان




لا تفوتك
اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

الوطنية للانتخابات: انتظام العمل ثانى أيام الاستفتاء واللجان فتحت بمواعيدها

الوطنية للانتخابات: انتظام العمل ثانى أيام الاستفتاء واللجان فتحت بمواعيدها

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

اللجان تفتح أبوابها فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.. المواطنون يتوافدون بكثافة على اللجان بأعلام مصر والأغانى الوطنية للمشاركة فى العرس الديمقراطى.. والشباب يتصدرون المشهد

اللجان تفتح أبوابها فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.. المواطنون يتوافدون بكثافة على اللجان بأعلام مصر والأغانى الوطنية للمشاركة فى العرس الديمقراطى.. والشباب يتصدرون المشهد

حكومة سيريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات المراسلة

حكومة سيريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات المراسلة

كارديف ضد ليفربول فى مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي

كارديف ضد ليفربول فى مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة