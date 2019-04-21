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البرلمان العربى يدين الهجوم الإرهابى على مركز أمنى بالسعودية

الأحد، 21 أبريل 2019 07:09 م
البرلمان العربى يدين الهجوم الإرهابى على مركز أمنى بالسعودية الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي
كتب مصطفى عنبر
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أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذى استهدف مركز مباحث محافظة الزلفى شمال الرياض فى المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، مُشيداً ببسالة رجال الأمن بالمملكة العربية السعودية وكفاءتهم العالية في التصدي لهذا الهجوم الإرهابي الغادر وإفشاله والقضاء فوراً على كافة منفذيه.

 

 

وأكد رئيس البرلمان العربي على أن البرلمان العربي إذ يستنكر بشدة هذا العمل الإرهابي الجبان، فإنه يقف ويتضامن مع المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً في تصديها الحازم للتطرف والإرهاب أمنياً وعسكرياً وفكرياً، وفي كل ما تتخذه من إجراءات وما تنتهجه من سياسات لردع كل من يحاول المساس باستقرارها واستهداف الأمن والأمان الذي تنعم به.

 

 

وعبر رئيس البرلمان العربي عن تقديره العالي للدور القيادي والمحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لمكافحة الإرهاب ووأده من جذوره وتجفيف منابع تمويله، مثمناً عالياً الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب محلياً وإقليمياً ودولياً، وفِي مقدمة تلك الجهود، إنشاءها للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وإنشاء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف ( اعتدال)، ومركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، ومبادرتها في إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

 


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