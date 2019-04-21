البحرية الروسية تدرس الحصول على غواصتين نوويتين بصواريخ مجنجة

موسكو (أ ش أ)

تدرس وزارة الدفاع الروسية إمكانية تصميم غواصتين نوويتين من مشروع (بوريى-ك) الجديد، اللتان ستكونان حاملتان لصواريخ كروز، وفقا لمصدر فى المجمع الصناعى العسكرى فى روسيا.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن المصدر قوله "تدرس الإدارة العسكرية إنشاء غواصتين (بوريي)، ولكن لا تحملان صواريخ باليستية، وإنما صواريخ كروز بعيدة المدى. إذا تم اتخاذ القرار، سيتم بناء هذه الغواصات فى إطار المشروع الجديد (بوريي-ك) الجديد مع تسليمها إلى الزبون بعد عام 2027 ". ولم يذكر المصدر خصائص الغواصات الجديدة.

وفى الوقت الحالي، تعد الغواصات الروسية من سلسلة بوريى كل من الغواصات الخاصة بالمشروع الأساسى 955 و955А المحسن- وهى استراتيجية وقادرة على حمل 16 صاروخًا من طراز بولافا.

وتملك البحرية الروسية اليوم نوعان من غواصات صواريخ كروز: غواصات المشروع 949A وغواصات المشروع 885 "ياسن" وغواصات ياسن 885إم. ويشمل الأسطول غواصات "انتييف" (كل سلاح مزود بـ 24 صاروخًا من طراز"غرانيت" وغواصة واحدة من مشروع 885 سيفيرودفينسك، ويوجد غواصة تجرى اختبارات من مشروع 885إم "كازان"، ويتم بناء 5 غواصات منها (وتحمل ياسن 32 منصة إطلاق للصواريخ المجنحة "كاليبر" و"أونيكس").