video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 11:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البحرية الروسية تدرس الحصول على غواصتين نوويتين بصواريخ مجنجة

الأحد، 21 أبريل 2019 10:57 ص
البحرية الروسية تدرس الحصول على غواصتين نوويتين بصواريخ مجنجة غواصة روسية ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

تدرس وزارة الدفاع الروسية إمكانية تصميم غواصتين نوويتين من مشروع (بوريى-ك) الجديد، اللتان ستكونان حاملتان لصواريخ كروز، وفقا لمصدر فى المجمع الصناعى العسكرى فى روسيا.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن المصدر قوله "تدرس الإدارة العسكرية إنشاء غواصتين (بوريي)، ولكن لا تحملان صواريخ باليستية، وإنما صواريخ كروز بعيدة المدى. إذا تم اتخاذ القرار، سيتم بناء هذه الغواصات فى إطار المشروع الجديد (بوريي-ك) الجديد مع تسليمها إلى الزبون بعد عام 2027 ". ولم يذكر المصدر خصائص الغواصات الجديدة.

وفى الوقت الحالي، تعد الغواصات الروسية من سلسلة بوريى كل من الغواصات الخاصة بالمشروع الأساسى 955 و955А المحسن- وهى استراتيجية وقادرة على حمل 16 صاروخًا من طراز بولافا.

وتملك البحرية الروسية اليوم نوعان من غواصات صواريخ كروز: غواصات المشروع 949A وغواصات المشروع 885 "ياسن" وغواصات ياسن 885إم. ويشمل الأسطول غواصات "انتييف" (كل سلاح مزود بـ 24 صاروخًا من طراز"غرانيت" وغواصة واحدة من مشروع 885 سيفيرودفينسك، ويوجد غواصة تجرى اختبارات من مشروع 885إم "كازان"، ويتم بناء 5 غواصات منها (وتحمل ياسن 32 منصة إطلاق للصواريخ المجنحة "كاليبر" و"أونيكس").

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البحرية الروسية تعتزم اختبار زورق ذاتى القيادة للبحث عن الألغام

البحريه الروسيه

روسيا

غواصتين نوويتين

غواصات صواريخ كروز




لا تفوتك
العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة