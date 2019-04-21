الرئيسية أخبار عاجلة ارتفاع عدد قتلى هجمات سريلانكا إلى 250 شخصا الأحد، 21 أبريل 2019 09:35 م سريلانكا كتب محمد شرقاوى إضافة تعليق أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها ارتفاع قتلى هجمات سريلانكا إلى 250 شخصا. إضافة تعليق srilanka سيرلانكا هجوم سيرلانكا الإرهابى تفجير سيرلانكا كنائس سيرلانكا تفجيرات كنائس سيرلانكا كنيسة سان سيباستيان مايتريبالا سيريسينا ارهاب الوطنية للانتخابات: المادة 226 من الدستور أجازت الاستفتاء على كل المواد مرة واحدة السيسى يؤكد لـ "أبو مازن" دعم مصر الكامل للموقف الفلسطينى تجاه مسار التسوية المشاهير والشخصيات العامة يواصلون المشاركة فى الاستفتاء.. الجنزورى: النزول للتصويت رسالة للخارج تؤكد وعى الشعب.. سميرة أحمد: نزلت علشان مصر وحبنا للرئيس.. والمواطنون يلتقطون السيلفى مع محمود الليثى (فيديو وصور) يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى فيديو وصور.. محمد رمضان يدلى بصوته فى تعديلات الدستور بالدقى ويؤكد: واجب وطنى اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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