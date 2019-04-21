ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بقطاعى الاستثمار والخدمات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، طفيف بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.01% رابحا عدد 0.17 نقطة ليغلق عند مستوى 1446.35 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى الاستثمار والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 6.8 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.3 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة 2.03% مدفوعا بسهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 1.72%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.72%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.84% مدفوعا بسهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.64%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 12.32% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 3.45%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة 4.56% بضغوط هبوط سهم عقارات السيف بنسبة 1.87%.