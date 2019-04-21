ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات استهدفت كنيستين بسريلانكا إلى 50 قتيلا

(رويترز)

قالت شرطة سريلانكا، أن حصيلة ضحايا تفجيرات كولومبو قد ارتفعت إلى أكثر من 50 قتيلا، و أعداد المصابين فى سلسلة انفجارات استهدفت كنيستين ومواقع أخرى فى العاصمة كولومبو إلى أكثر من 280 جريحا.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، اليوم الأحد أن الانفجارات التى تزامنت مع الاحتفال بقداس الفصح.

وكان مسؤول فى مستشفى كولومبو الوطنى قد قال - فى وقت سابق - "تلقينا 80 شخصا وثمة المزيد يصلون تباعا"، وقد وقع أحد الانفجارات فى شمال العاصمة وآخر فى نيجومبو إلى شمالها، وفق الشرطة السريلانكية.