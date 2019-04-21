ارتفاع حصيلة ضحايا انفجارات سريلانكا إلى 52 قتيلا و280 جريحا

كولومبو(أ ش أ)

أعلنت الشرطة السريلانكية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا سلسلة انفجارات متزامنة استهدفت كنائس وفنادق إلى 52 قتيلا و280 جريحا.

وأوضحت الشرطة السريلانكية ـ حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم ـ أن سلسلة انفجارات متزامنة استهدفت 3 كنائس و3 فنادق فى العاصمة كولومبو ومحيطها.

كان مسؤول فى مستشفى كولومبو الوطنى قد قال - فى وقت سابق - "استقبلنا 80 شخصا وثمة المزيد يصلون تباعا"، وقد وقع أحد الانفجارات فى شمال العاصمة وآخر فى نيجومبو إلى شمالها، وفق الشرطة السريلانكية.