ارتفاع حصيلة ضحايا انفجارات سريلانكا إلى 52 قتيلا و280 جريحا

أعلنت الشرطة السريلانكية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا سلسلة انفجارات متزامنة استهدفت كنائس وفنادق إلى 52 قتيلا و280 جريحا.
وأوضحت الشرطة السريلانكية ـ حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم ـ أن سلسلة انفجارات متزامنة استهدفت 3 كنائس و3 فنادق فى العاصمة كولومبو ومحيطها.
كان مسؤول فى مستشفى كولومبو الوطنى قد قال - فى وقت سابق - "استقبلنا 80 شخصا وثمة المزيد يصلون تباعا"، وقد وقع أحد الانفجارات فى شمال العاصمة وآخر فى نيجومبو إلى شمالها، وفق الشرطة السريلانكية.
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