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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجارات سريلانكا إلى 52 قتيلا و280 جريحا

الأحد، 21 أبريل 2019 08:41 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجارات سريلانكا إلى 52 قتيلا و280 جريحا موقع التفجير فى سريلانكا
كولومبو(أ ش أ)
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أعلنت الشرطة السريلانكية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا سلسلة انفجارات متزامنة استهدفت كنائس وفنادق إلى 52 قتيلا و280 جريحا.

وأوضحت الشرطة السريلانكية ـ حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم ـ أن سلسلة انفجارات متزامنة استهدفت 3 كنائس و3 فنادق فى العاصمة كولومبو ومحيطها.

كان مسؤول فى مستشفى كولومبو الوطنى قد قال - فى وقت سابق - "استقبلنا 80 شخصا وثمة المزيد يصلون تباعا"، وقد وقع أحد الانفجارات فى شمال العاصمة وآخر فى نيجومبو إلى شمالها، وفق الشرطة السريلانكية.

 


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