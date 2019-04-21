ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع العقارات والتأمين

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.37% رابحا عدد 10.52 نقطة ليصل إلى مستوى 2824.43 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 111 مليون سهم محققة ما قيمته 91.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 1218 صفقة ل30 سهما، وارتفع 20 سهما، فيما انخفضت 9 أسهم، واستقر سهم.

وارتفعت 6 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.85%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.91%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.80%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، ثم قطاعى الاستثمار والبنوك بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.37%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.28%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 3.71%، ثم مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.66%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.96%، ثم شركة المدينة للاستثمار والتمويل بنسبة 3.11%