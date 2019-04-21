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الأحد، 21 أبريل 2019 03:59 م
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ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع العقارات والاستثمار

الأحد، 21 أبريل 2019 03:06 م
ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع العقارات والاستثمار بورصة دبى
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% رابحا عدد 6.87 نقطة ليغلق عند مستوى 2820.78 نقطة.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 214.8 مليون سهم محققة ما قيمته 202.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 2889 صفقة ل35 سهما، وارتفع 16 سهما، فيما انخفضت 11 سهما، واستقرت 8 أسهم.
 
وارتفعت 4 قطاعات على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.27%، أعقبه قطاعى العقارات والاتصالات بنسبة 0.78%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.31%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.03%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.29%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.09%.
 
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.35%، ثم مجموعة السلام القابضة بنسبة 3.87%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.13%، ثم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.96%
 

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