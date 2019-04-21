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ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

الأحد، 21 أبريل 2019 10:24 ص
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بورصة السعودية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.16% خاسرا عدد 14.89 نقطة ليصل إلى مستوى 9211.42 نقطة.

 

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 17.8 مليون سهم بقيمة 417 مليون ريال، وارتفعت أسهم 68 شركة، فيما تراجعت 78 شركة.

 

وارتفعت 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.92%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.62%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.54%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.40%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.35%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.29%.


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